День "бавовны" в Керчи. Что известно о новых взрывах возле Крымского моста

В оккупированном Крыму сегодня днем дважды "работала ПВО" в районе Керчи, а Крымский мост охватывал густой дым. Россияне говорят, что мост атаковали ракетами.

Первые взрывы

Около часа дня в крымских и российских Telegram-каналах начали сообщать о звуках взрывов в районе Керчи. Позже в сети появились фото и видео, где было видно, что Крымский мост окутал густой белый и черный дым.

Как утверждали оккупанты, белый дым - это маскировка. А вот по поводу черного остаются вопросы. Действительно, раньше россияне уже маскировали Крымский мост белым дымом, но тогда это делалось во время военных учений.

Позже в российском Минобороны заявили о якобы ракетной атаке на Крымский мост. Но в оккупационном министерстве, как обычно, утверждают, что атака была отбита. Примечательно, что по словам оккупантов, мост якобы пытались атаковать зенитной ракетой С-200.

Повторные взрывы

Через два часа после первого инцидента в Керчи снова слышали взрывы, а также местные жители публиковали фото со следами работы ПВО. Как и во время первых взрывов, на Крымском мосту перекрыли движение и выпустили белый дым для маскировки.

После взрывов в Минобороны РФ снова отчитались о новой попытке удара по Крымскому мосту ракетой С-200. Как и в первом случае, россияне утверждают, что атака была отбита, а ракета была сбита еще на подлете.

Что известно о С-200

С-200 - это зенитный ракетный комплекс дальнего радиуса действия, разработанный в СССР еще в 1960-х годах. Первые версии комплекса имели радиус действия в 160 км, но в дальнейшем радиус был увеличен до 255 км.

У ЗРК С-200 есть и Украина, но последний дивизион был снят с вооружения 30 октября 2013 года. Однако в июле этого года россияне начали заявлять об украинских ударах якобы ракетами из этого комплекса. В частности, после взрывов в Таганроге и Ростовской области.

Фото: ЗРК С-200 (wikipedia.com / George Chernilevsky)

Удары по Крымскому мосту

Россияне незаконно построили Крымский мост после оккупации полуострова в 2014 году. Мост соединяет оккупированный Крым с территорией России. Сейчас оккупанты используют его для опрокидывания военной техники и живой силы на южный фронт.

Первые взрывы на мосту прогремели еще в октябре 2022 года во время спецоперации СБУ. Позже это подтвердил глава службы Василий Малыш.

А уже в этом году, 17 июля, в результате атаки надводных дронов на Крымском мосту было разрушено два пролета. Разрушения были настолько значительными, что его восстановление продлится как минимум до конца года.

Сейчас на Крымском мосту уже проводятся ремонтные работы. Это подтверждают, в частности, спутниковые снимки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.