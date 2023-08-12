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В Украине изменятся правила пересечения границы. НАПК подготовило предложения

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Украина, Суббота 12 августа 2023 21:54
В Украине изменятся правила пересечения границы. НАПК подготовило предложения Фото: в Украине изменятся правила пересечения границы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

НАПК подготовило план мероприятий по устранению причин, которые приводят к коррупции в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Речь идет о коррупционных рисках при пересечении границы.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Суспільне Спротив".

"В течение часа этот план будет направлен в виде проекта распоряжения правительства на утверждение Кабмина. Это важно. Потому что на сегодня в Украине сотни и тысячи уголовных производств, и поэтому без изменения правил мы не получим новую ситуацию, когда все центры комплектования будут работать добропорядочно", - подчеркнул Новиков.

Он уточнил, что изменятся правила пересечения границы, а также нормы выдачи документов для пересечения границы.

Кроме того, проект распоряжения предусматривает, что базы данных пограничной службы и центров комплектования будут связаны между собой и обеспечат прозрачность как ТЦК, так и пунктов пересечения границ.

"Всего в военкоматах около 6 тысяч работников. Имеющиеся 33 подозрения - это свидетельство, что большинство сотрудников военкоматов добропорядочны. Чтобы и руководители военкоматов были добропорядочными, нужно восстановить декларирование и функции НАПК по проверке деклараций", - пояснил Новиков.

Он выразил надежду, что Верховная Рада в ближайшее время возобновит декларирование и все, кого будут назначать на должности в центрах комплектования, пройдут специальные проверки.

Проверки военкомов по всей Украине

После скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Через некоторое время президент рассказал о неутешительных первых результатах проверок.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в общей сложности было введено 112 уголовных производств и объявлено о 33 подозрениях. Также по результатам заседания СНБО было принято решение об увольнении всех областных военкомов.

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