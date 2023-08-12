В районе оккупированной Феодосии прогремели взрывы. Крымский мост перекрыт

Во временно оккупированном Крыму в районе Феодосии в Кировском районе на востоке полуострова прозвучали взрывы ночью 12 августа. Также остановлено движение для авто на Крымском мосту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным местных пабликов, взрыв был довольно сильным. В сети пишут, что "полетело несколько ракет" в райне Чауду.

"Что за взрывы в городе?... 3 бабах так самый громкий был... Видела что что-то бахнуло возле нефтебазы и еще где-то рядом", - также рассказывают в ТГ-канале "ЧП Феодосия".

Кроме того, Telegram-канал "Крымский ветер" сообщает о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту на фоне этой "бавовны".

Представители оккупационной "администрации" и местные "чиновники" взрывы и ситуацию в районе переправы пока никак не комментировали.

Взрывы в Крыму

Во временно подконтрольном РФ украинском Крыму в последнее время взрывы происходят практически каждый день.

Так, напомним, что 10 августа взрывы раздались в Джанкойском районе Крыма.

Позже там зафиксировали активность российских вертолетов, которые направлялись в сторону Азовского моря.

Также в Севастопольской бухте заметили дым. Оккупанты попытались объяснить это тем, что якобы вражеский флот проводит тренировки. Однако перед этим россияне по неизвестным причинам перекрыли Крымский мост.

Кроме того, в этот же день в Минобороны РФ жаловались якобы на "атаку" беспилотников на Крым. Якобы дроны удалось "подавить" и "сбить".

Взрывы в Феодосии

Между тем напомним, что ранее, в ночь на 4 августа, в оккупированной Феодосии также раздались взрывы. На опубликованных в сети видео были слышны взрывы и стрельба.

Позже Минобороны РФ заявило об "атаке дронов" и утверждало, что ее якобы отбили.

Как отметила тогда спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк, взрывы в оккупированной Феодосии могут повториться. Там расположено нефтяное хранилище россиян.