ВСУ в оккупированных Олешках Херсонской области подорвали два склада с боеприпасами
Украинские военные во временно оккупированных Олешках Херсонской области уничтожили два склада боеприпасов оккупантов сегодня ночью, 13 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.
"Во временно оккупированных Олешках за полночи уничтожено 2 склада БК, также зафиксировано попадание по скоплению оккупантов", - говорится в сообщении спикера ОК "Юг".
Ситуация в Херсонской области
Ранее украинское командование сообщало, что силы обороны активно готовят плацдарм для наступления на юге Украины. Речь идет об уничтожении линий поставок, командных пунктов и складов врага.
Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала новые "жесты доброй воли" от оккупантов.
Также недавно ВСУ ударили по месту сосредоточения оккупантов в Херсонской области. Были уничтожены несколько единиц вражеской техники и состав беспилотников.
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