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ВСУ в оккупированных Олешках Херсонской области подорвали два склада с боеприпасами

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Воскресенье 13 августа 2023 06:23
ВСУ в оккупированных Олешках Херсонской области подорвали два склада с боеприпасами Фото: ВСУ в оккупированных Олешках Херсонской области подорвали два склада (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные во временно оккупированных Олешках Херсонской области уничтожили два склада боеприпасов оккупантов сегодня ночью, 13 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.

"Во временно оккупированных Олешках за полночи уничтожено 2 склада БК, также зафиксировано попадание по скоплению оккупантов", - говорится в сообщении спикера ОК "Юг".

Ситуация в Херсонской области

Ранее украинское командование сообщало, что силы обороны активно готовят плацдарм для наступления на юге Украины. Речь идет об уничтожении линий поставок, командных пунктов и складов врага.

Недавно пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк анонсировала новые "жесты доброй воли" от оккупантов.

Также недавно ВСУ ударили по месту сосредоточения оккупантов в Херсонской области. Были уничтожены несколько единиц вражеской техники и состав беспилотников.

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