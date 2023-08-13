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Турции известно об остановке Россией судна в Черном море: ведется расследование

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Турция, Воскресенье 13 августа 2023 19:06
Турции известно об остановке Россией судна в Черном море: ведется расследование Фото: Турции известно об остановке Россией судна в Черном море (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Турции известно, что российские военные остановили в Черном море иностранное судно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Представитель министерства обороны Турции заявил, что ему известно об инциденте, связанном с кораблем, который направлялся в Румынию, и подтвердил, что официальные лица расследуют его.

Пока никаких комментариев от Украины или владельцев судна не было.

Но этот инцидент, вероятно, еще больше повысит напряженность и усилит беспокойство в судоходной отрасли относительно рисков ведения бизнеса в регионе.

Россия остановила иностранное судно в Черном море

Минобороны РФ сегодня, 13 августа, заявило, что остановило в Черном море иностранное судно. Оно якобы шло в порт Измаила в Одесской области.

Россия говорит, что один из ее военных кораблей произвел "предупредительные выстрелы" по грузовому судну в Черном море после того, как оно не отреагировало на требование остановиться.

Что этому предшествовало

Напомним, Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские кафиры начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Последнее судно с украинской продукцией вышло из порта Одессы 16 июля.

После выхода из "зернового соглашения" Россия пригрозила, что будет топить корабли, которые будут идти в украинские порты. Минобороны Украины ответило тем самым и предупредило, что все корабли, которые будут идти в российские порты или порты на временно оккупированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

Военно-морские силы ВСУ 10 августа объявили, что Украина открыла коридоры в Черном море для торговых судов.

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