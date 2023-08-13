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У Зеленского отреагировали на остановку Россией судна в Черном море

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Украина, Воскресенье 13 августа 2023 19:21
У Зеленского отреагировали на остановку Россией судна в Черном море Фото: советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Россия совершила целенаправленный обстрел, чтобы остановить гражданское судно в Черном море.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его канал в Twitter.

"Сегодняшний целенаправленный обстрел и принудительный досмотр Россией международного гражданского сухогруза "Сукра Окан", направлявшегося в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств", - сказал Подоляк.

По его словам, этот прецедент с попыткой введения "каперского права" требует

  • четкой юридической фиксации,
  • установления всех лиц,
  • признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества.

"Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ", - подчеркнул советник.

Черном море

Минобороны РФ сегодня, 13 августа, заявило, что остановило в Черном море иностранное судно. Оно шло в порт Измаила в Одесской области.

Россия говорит, что один из ее военных кораблей произвел "предупредительные выстрелы" по грузовому судну в Черном море после того, как оно не отреагировало на требование остановиться.

Реакция Турции

Турции известно, что российские военные остановили в Черном море иностранное судно.

Представитель министерства обороны Турции заявил, что ему известно об инциденте, связанном с направлявшимся в Румынию кораблем и подтвердил, что официальные лица расследуют его.

Что этому предшествовало

Напомним, Россия объявила о своем выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его требований. При этом российские оккупанты начали обстреливать Одессу, атакуя порт и портовую инфраструктуру.

Последнее судно с украинской продукцией вышло из порта Одессы 16 июля.

После выхода из "зернового соглашения" Россия пригрозила, что будет топить корабли, которые будут идти в украинские порты. Минобороны Украины ответило тем самым и предупредило, что все корабли, которые будут идти в российские порты или порты на временно оккупированных территориях, будут рассматриваться как перевозящие военные грузы.

Военно-морские силы ВСУ 10 августа объявили, что Украина открыла коридоры в Черном море для торговых судов.

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