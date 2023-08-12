Xiaomi начала блокировать Telegram в Китае

В Китае Xiaomi начала обозначать Telegram как опасное приложение и блокировать его при загрузке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bleeping Computer.

Азиатский гигант смартфонов Xiaomi теперь блокирует установку Telegram на устройствах, которые используют систему MIUI и интерфейс прошивки.

С выпуском MIUI 13 в 2022 году компания добавила новую функцию безопасности, чтобы обозначать и блокировать запуск вредоносных программ на устройствах.

Однако в прошлом эта функция сталкивалась с критикой и подозрениями, когда пользователи предполагали, что это может быть завуалированная попытка Xiaomi в партнерстве с Партией китайского сообщества (CCP) отслеживать действия пользователей и цензурировать программы.

Эти подозрения были дополнительно подогреты тем фактом, что MIUI начала блокировать приложения, которые позволяли пользователям изменять параметры сети вне настроек по умолчанию. Если программу признают вредоносной или опасной, MIUI пытается удалить программу с устройства и заблокировать установку.

Что ж не так с Telegram

Недавние разоблачения показывают, что MIUI от Xiaomi теперь помечает популярную платформу обмена сообщениями Telegram как опасное приложение в Китае.

Согласно отчетам в каналах Telegram, когда MIUI идентифицирует Telegram, она отображает предупреждение о том, что "Приложение не прошло проверку безопасности Xiaomi. Это приложение является мошенническим, и его использование может привести к таким рискам, как мошеннические отчисления или необоснованное использование. Из соображений безопасности, советуем активировать меры безопасности, чтобы обеспечить безопасность приложений и защитить от рискованных программ".

В то же время BleepingComputer получил подтверждение от китайского разработчика мобильных устройств Hikari Calyx, который заявил, что сообщения о том, что MIUI обозначает Telegram и другие приложения в Китае, являются "подтвержденными".

По данным издания, обозначение Telegram как подозрительного приложения, возможно, указывает на более широкий нарратив постоянных усилий китайского правительства по ограничению свободы слова и личной конфиденциальности.

Xiaomi - спонсор войны

Напомним, 13 апреля этого года НАПК внесло Xiaomi в список международных спонсоров войны, поскольку компания продолжает работу в России и расширяет свой бизнес, несмотря на войну в Украине.

На следующий день китайская компания Xiaomi начала отвергать обвинения Национального агентства по предотвращению коррупции, которое внесло ее в список международных спонсоров войны.

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