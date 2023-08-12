В Мариуполе новая волна зачисток, исчезли люди, - мэрия
В оккупированном Мариуполе российские захватчики ужесточили проверки местного населения. Из-за этого снова исчезли люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
"Новая волна жестоких зачисток и проверок. На этот раз - окрестности и сектор частной застройки в приоритете", - говорится в сообщении.
Оккупанты во время так называемых зачисток проверяют местное население, проводят обыски и даже раздевают людей.
"Снова исчезли люди просто так. Никаких видимых причин - просто ротация Росгвардии и ФСБ… Нелюди. Просто Нелюди", - добавил Андрющенко.
Фото: в Мариуполе новая волна зачисток (t.me/andriyshTime)
Ситуация в Мариуполе
Стоит отметить, что российские оккупанты захватили Мариуполь и район весной прошлого года. При этом захватчики цинично и беспрестанно бомбили Мариуполь из тяжелого вооружения и авиации.
Теперь оккупанты используют город как свою военную базу, поскольку там есть порт и железнодорожная станция.
Напомним, 29 июля партизаны провели операцию против врага во временно оккупированном Мариуполе. Была повреждена военная техника противника.
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