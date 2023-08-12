ua en ru
Сб, 12 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Мариуполе новая волна зачисток, исчезли люди, - мэрия

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 12 августа 2023 08:56
В Мариуполе новая волна зачисток, исчезли люди, - мэрия Фото: в Мариуполе новая волна зачисток (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Мариуполе российские захватчики ужесточили проверки местного населения. Из-за этого снова исчезли люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Новая волна жестоких зачисток и проверок. На этот раз - окрестности и сектор частной застройки в приоритете", - говорится в сообщении.

Оккупанты во время так называемых зачисток проверяют местное население, проводят обыски и даже раздевают людей.

"Снова исчезли люди просто так. Никаких видимых причин - просто ротация Росгвардии и ФСБ… Нелюди. Просто Нелюди", - добавил Андрющенко.

Фото: в Мариуполе новая волна зачисток (t.me/andriyshTime)

Ситуация в Мариуполе

Стоит отметить, что российские оккупанты захватили Мариуполь и район весной прошлого года. При этом захватчики цинично и беспрестанно бомбили Мариуполь из тяжелого вооружения и авиации.

Теперь оккупанты используют город как свою военную базу, поскольку там есть порт и железнодорожная станция.

Напомним, 29 июля партизаны провели операцию против врага во временно оккупированном Мариуполе. Была повреждена военная техника противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Донецкая область Война в Украине
NEWS
Поддержка с воздуха. Главное об F-16 и кто может передать их Украине
Поддержка с воздуха. Главное об F-16 и кто может передать их Украине
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины