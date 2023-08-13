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Оккупанты в Херсонской области ходят по домам и ищут дезертиров, - Генштаб

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Воскресенье 13 августа 2023 07:21
Оккупанты в Херсонской области ходят по домам и ищут дезертиров, - Генштаб Фото: войска РФ в Херсонской области ходят по мирным домам и ищут дезертиров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированной Горностаевке Херсонской области военные патрули и комендатура российских оккупационных войск обходят дома с целью поиска дезертиров среди своих военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях. Таким образом, в последнее время среди российских солдат растут панические настроения и увеличивается количество случаев дезертирства.

Также отмечается, что к таким действиям командование прибегает в результате того, что среди вновь прибывших военнослужащих России, которые находятся в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества.

Дезертирство в российской армии

В русской армии участились случаи дезертирства. Так, например, во временно оккупированной Араповке Луганской области дезертировали около 90 российских военнослужащих, они самовольно покинули боевые позиции. В Сватово сбежали 40 захватчиков.

В Мариуполе и Новоазовске Донецкой области дезертировали 25 российских оккупантов из-за прекращения отпусков.

В то же время, в Запорожской области около 50 захватчиков отказались воевать и вывели вооружение из строя.

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