ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Волкер анонсував зустріч з Сурковим

Новини » Політика    14.09.2019 - 18:17
Волкер анонсував зустріч з Сурковим
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

За словами Волкера, переговори щодо часу зустрічі тривають

Спецпредставник Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер найближчим часом зустрінеться з помічником президента Російської Федерації Владиславом Сурковим. Про це він повідомив на прес-конференції з главою МЗС України Вадимом Пристайком.

За словами Волкера, вже декілька тижнів адміністрації США та Росії ведуть переговори щодо дати та часу зустрічі. Спецпредставник висловив сподівання, що зустріч з Сурковим відбудеться найближчим часом.

"Ми останні декілька тижнів намагаємо призначити час і сподіваюся, що ми зустрінемося дуже скоро", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше посол США в Росії Джон Хантсман заявив, що найближчим часом може відбутися зустріч Курта Волкера та Владислава Суркова щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Американський посол зазначив, що зустріч політиків може відбутися в Москві.

Як писало РБК-Україна, раніше Волкер запропонував Суркову продовжити контакти щодо ситуації на Донбасі. Відомо, що американська сторона пропонувала провести зустріч в кінці серпня. Російська сторона поки терміни можливої зустрічі не погоджувала.

Зазначимо, обговорення питань врегулювання в Донбасі у форматі Волкер-Сурков проходить з серпня 2017 року.

Волкер: Україна стає сильнішою в протистоянні РФ Волкер: РФ ще не показала політичну волю завершити конфлікт на Донбасі
Новини України Владислав СурковДонбасвстречаКурт Волкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся