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Пристайко відповів на заяву Кучми про зустріч в нормандському форматі

Новини » Політика    14.09.2019 - 17:32
Пристайко відповів на заяву Кучми про зустріч в нормандському форматі
Фото: Вадим Пристайко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава МЗС заперечує сценарій розвитку подій, який озвучив Кучма

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко прокоментував заяву представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми, який припустив, що лідери Франції та Німеччини будуть підштовхувати Україну до неприйнятних поступок Росії. Про це він сказав у ході спільної прес-конференції з спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером.

"Важко коментувати… Я хочу сказати, що містер Зеленський дуже сильна людина фізично. Буде не так просто викручувати йому руки… Якби не наші західні партнери, санкції, тверда позиція на багатьох аренах міжнародних, ми би не змогли зупинити свого часу просування російських військ. Я не думаю, що так змінилась сильно (ситуація, - ред.), що ми можемо говорити, при усій повазі, про те, що Леонід Данилович висловлював вчора", - зазначив він.

Нагадаємо, Кучма припускає, що лідери Франції та Німеччини будуть підштовхувати Україну до неприйнятних поступок Росії. Він стурбований тим, що лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон і Ангела Меркель будуть підштовхувати президента України Володимира Зеленського до компромісів, таких як затвердження плану з проведення місцевих виборів на тимчасово окупованій території Донбасу, без всякого нагляду з боку українського уряду.

Як писало РБК-Україна раніше, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Російська Федерація на майбутньому саміті "нормандської четвірки" вимагатиме укладення письмових угод.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Кремлі заявили про можливість провести зустріч в нормандському форматі в жовтні. При цьому Володимир Зеленський наполягає на проведенні зустрічі у вересні.

Кучма вважає, що Макрон і Меркель будуть вмовляти Зеленського поступитися Путіну Глава МЗС заявив про відлигу у відносинах з Росією
Новини України Леонід КучмаВадим Пристайко
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