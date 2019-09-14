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Гончарук розповів про стосунки з Зеленським

Новини » Суспільство    14.09.2019 - 10:16
Гончарук розповів про стосунки з Зеленським
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук заявив, що ще рік тому мав "дуже приблизне враження" про Зеленського

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що ще півроку-рік тому мав "дуже приблизне враження" про Володимира Зеленського. Про це він заявив на форумі "Ялтинської європейської стратегії", передає кореспондент РБК-Україна.

"Народ України зробив ставку, довіривши майбутнє країни одній людині - Володимиру Зеленському. Він політичний лідер нашої команди, за яким я звіряю правильність курсу. Я дуже вірю в нього. Ще півроку-рік, чесно кажучи, у мене було дуже приблизне враження про нього. Після того, як я з ним познайомився і попрацював із ним кілька місяців, у мене немає сумнівів, що український народ зробив правильний вибір", - сказав прем'єр.

Він також висловив надію, що його команда зможе попрацювати п'ять років і уточнив, що не збирається все життя займатися політикою або державним управлінням. На питання про те, чи буде балотуватися у президенти через 5-10 років, Гончарук закликав "не заглядати так далеко".

Нагадаємо, 9 серпня Верховна рада України призначила на посаду прем'єр-міністра Олексія Гончарука. За його призначення проголосували 290 парламентаріїв. Джерела РБК-Україна повідомляли, що глава Офісу президента Андрій Богдан лобіює на крісло прем'єра заступник голови ВП Олексія Гончарука. Також, за інформацією агентства, останні кілька тижнів, по суті, безальтернативним кандидатом на крісло прем'єра є саме Гончарук.

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Новини України Володимир ЗеленськийОлексій Гончарук
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