ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гончарук розповів, коли уряд представить свою програму дій у ВР

Новини » Політика    14.09.2019 - 10:56
Гончарук розповів, коли уряд представить свою програму дій у ВР
Фото: Олексій Гончарук (kmu.gov.ua)

Рада повинна підтримати програму уряду

Уряд через пару тижнів у Верховній раді представить свою програму дій. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив на форумі "Ялтинська європейська стратегія", передає кореспондент РБК-Україна.

ВР повинна затвердити цю програму.

"За пару тижнів ми, новий уряд, представимо нашу програму в парламенті для того, щоб вони її підтримали. По ній будемо працювати, там будуть цифри, плани, будуть деталі", - сказав прем'єр.

За його словами, перед його Каміном стоїть завдання добитися економічного зростання в 40% за найближчі п'ять років, що буде досягатися через відкриття ринку землі, наведення порядку з монополіями, реформу трудових відносин і т.д.

Нагадаємо, представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук анонсувала, що програма діяльності Кабінету міністрів України буде розроблена і представлена ​​до 29 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, 2 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав терміни закінчення програми діяльності уряду. Він підкреслював, що до кінця місяця програма буде готова.

Так, 29 серпня Верховна рада 9 скликання призначила весь склад Кабінету міністрів.

У Раді зареєстрований закон про столицю Гончарук розповів про стосунки з Зеленським
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВерховна РадаОлексій Гончарук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся