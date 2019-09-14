Гончарук розповів, коли уряд представить свою програму дій у ВР

Фото: Олексій Гончарук (kmu.gov.ua)

Рада повинна підтримати програму уряду

Уряд через пару тижнів у Верховній раді представить свою програму дій. Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив на форумі "Ялтинська європейська стратегія", передає кореспондент РБК-Україна.

ВР повинна затвердити цю програму.

"За пару тижнів ми, новий уряд, представимо нашу програму в парламенті для того, щоб вони її підтримали. По ній будемо працювати, там будуть цифри, плани, будуть деталі", - сказав прем'єр.

За його словами, перед його Каміном стоїть завдання добитися економічного зростання в 40% за найближчі п'ять років, що буде досягатися через відкриття ринку землі, наведення порядку з монополіями, реформу трудових відносин і т.д.

Нагадаємо, представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук анонсувала, що програма діяльності Кабінету міністрів України буде розроблена і представлена ​​до 29 вересня.

Як писало РБК-Україна раніше, 2 вересня прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав терміни закінчення програми діяльності уряду. Він підкреслював, що до кінця місяця програма буде готова.

Так, 29 серпня Верховна рада 9 скликання призначила весь склад Кабінету міністрів.