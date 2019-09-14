Зеленський призначив нового главу Дніпропетровської ОДА

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Новим главою ОДА став Олександр Бондаренко

Президент України Володимир Зеленський у ході свого візиту до Дніпропетровської області призначив нового голову обласної державної адміністрації. Так, на сайті Офісу президента опублікований відповідний указ глави держави №694/2019.

"Призначити Бондаренка Олександра Вікторовича головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації", - сказано у документі.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів України підтримав проект указу президента про призначення Бондаренка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Зокрема, у п'ятницю Кабінет міністрів провів засідання, на якому підтримав проект указу про призначення Олександра Бондаренко головою Дніпропетровської ОДА.

З декларації Бондаренко відомо, що йому належить частка компанії Бі енд Бі Фудз, у ній він числиться директором. Також володіє компаніями Стійкі Бізнес Системи, Лок Сток і Філд Маркетинг, які були засновані не більше двох років тому

Нагадаємо, на цьому тижні президент України Володимир Зеленський призначив бізнесмена Віталія Коваля новим головою Рівненської ОДА.

До цього Кабінет міністрів України підтримав перепризначення Юлії Світличної головою Харківської обласної державної адміністрації, яка очолила ОДА ще в жовтні 2016 року.