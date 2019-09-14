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В Україні до кінця року можуть провести частковий перепис населення

Новини » Суспільство    14.09.2019 - 09:36
В Україні до кінця року можуть провести частковий перепис населення
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Гончарук сумнівається, що цього року уряду вдасться повністю провести перепис населення

У цьому році уряд спробує провести частковий перепис населення. Про це на форумі "Ялтинська європейська стратегія" заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми думаємо над тим, як провести перепис вже в цьому, а не наступного року. Я не думаю, що це можна зробити повністю, але якусь частину ми точно зробимо",- сказав Гончарук.

Він також пообіцяв "присвятити наступний рік великим системним реформам", які повинні бути проголосовані парламентом восени цього року і закликав "зробити Україну великою і щасливою", перефразовуючи гасло американського президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, спочатку перепис населення була запланована на грудень 2020 року. РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів запланував провести перепис населення в 2020 році. Для перепису планувалося використовувати смартфони.

Пізніше з пропозицією провести перепис населення в грудні 2019 року виступили в Офісі президента Володимира Зеленського. За словами Руслана Стефанчука, розглядається варіант скорочення витрат на проведення перепису, з-за чого вона буде проходити у паперовому варіанті.

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Новини України Олексій Гончарук
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