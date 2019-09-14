Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Пропозиції президента до законопроекту оприлюднені на сайті ВР

Президент України Володимир Зеленський ветував новий Виборчий кодекс. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - готується на розгляд з вето президента.

Нагадаємо, спікер Верховної ради 8 скликання Андрій Парубій у кінці серпня підписав законопроект про новий виборчий кодекс. "Глава профільного комітету Верховної ради сьогодні підписав виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон, і я невідкладно підписав виборчий кодекс. Дякую кожному народному депутату, який проголосував за виборчий кодекс!" - написав глава ВР 8 скликання.

Як писало РБК-Україна раніше, 12 липня Верховна рада України провалила постанову про скасування прийнятого нового виборчого кодексу. Проект підтримали лише 2 нардепа при 226 мінімально необхідних. Таким чином, Рада розблокувала підписання документа для спікера парламенту 8 скликання Парубія і президента України Зеленського.

Підкреслимо, представник президента України Володимира Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук відзначав, що новий виборчий кодекс України був прийнятий з порушенням регламенту ВР.

Так, 11 липня нардепи в другому читанні напередодні позачергових парламентських виборів після ряду провальних голосувань прийняли новий виборчий кодекс з відкритими списками. У новому виборчому кодексі прохідний бар'єр становитиме 5%. У документі також передбачено введення онлайн процедури зміни місця голосування на виборах до Верховної Ради і президента.