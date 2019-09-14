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У Раді зареєстрований закон про столицю

Новини » Політика    14.09.2019 - 10:31
У Раді зареєстрований закон про столицю
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

На даний момент текст законопроекту відсутній

До Верховної ради України внесли законопроект про внесення змін до закону "Про столицю України - місто-герой Київ". Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Так, законопроект був внесений 13 вересня під номером 2143. На даний момент текст проекту відсутній на сайті ВР. Останній етап проходження документа - переданий на розгляд керівництва.

Нагадаємо, джерело у фракції "Слуга народу" повідомляло РБК-Україна, що голосування за законопроект "Про столицю" може відбутися у Верховній раді до 8 грудня.

За його словами, за підготовку документа відповідають народні депутати від "Слуги народу" Дмитро Гурін і Віталій Безгін, які входять до профільного комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про плани оновити закон "Про столицю". За його словами, ведеться робота над тим, щоб Києву було повернуто самоврядування. Нардеп також пообіцяв, що до обговорення нового законопроекту буде активно залучатися громадськість.

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