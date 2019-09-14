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Волкер: РФ ще не показала політичну волю завершити конфлікт на Донбасі

Новини » Політика    14.09.2019 - 16:01
Волкер: РФ ще не показала політичну волю завершити конфлікт на Донбасі
Фото: Курт Волкер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спецпредставник США по Україні також прокоментував ймовірність проведення виборів в ОРДЛО

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Росія не продемонструвала політичної волі завершити конфлікт на Донбасі. Про це він сказав у ході свого виступу на форумі "Ялтинська європейська стратегія", передає кореспондент РБК-Україна.

Волкер також прокоментував можливість проведення виборів на окупованих територіях Донбасу.

"Вільні вибори можуть відбутися лише в чесному і вільному, безпечному середовищі… Поки що Росія не продемонструвала політичної волі завершити конфлікт", - сказав він.

Американський дипломат також підкреслив, що Росія намагалася використовувати конфлікт для тиску на Україну і українську політику, "але це не виходить".

Нагадаємо, раніше спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України заявив, що сподівається на подальший обмін політв'язнями, припинення вогню на Донбасі і повне здійснення мінських угод. За словами Волкера, обмін повинен послужити імпульсом для подальшого звільнення політв'язнів.

Як писало РБК-Україна, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що для проведення виборів на окупованих територіях Донбасу Росія повинна спочатку вивести звідти свої війська.

Додамо також, президент США Дональд Трамп привітав Україну і РФ з проведеним обміном політв'язнями. За його словами, нинішній обмін може стати "гігантським" кроком до миру між Україною і РФ.

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