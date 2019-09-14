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Волкер розповів, чого очікувати від зустрічі Зеленського з Трампом

Новини » Політика    14.09.2019 - 18:01
Волкер розповів, чого очікувати від зустрічі Зеленського з Трампом
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер наголосив, що головне завдання США - зробити Україну успішною

Зустріч президента Україна Володимира Зеленського з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом продемонструє сильну підтримку Вашингтона. Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту з питань України Курт Волкер на форумі "Ялтинська європейська стратегія".

За словами Волкера, від зустрічі лідерів України та США варто очікувати підтвердження підтримки України та процесу реформ. Він додав, що Вашингтон намається допомогти Україні бути успішною.

"Чого можна очікувати? Заяви США щодо сильної підтримки України, процесу реформ, миру, я гадаю, що чіткий меседж - ми намагаємося допомагати Україні бути успішною", - наголосив спецпредставник.

Нагадаємо, раніше тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що зустріч Зеленського та Трампа може відбутися у період з 23 по 26 вересня в Нью Йорку. В цей період український президент братиме участь в засідання Генеральної асамблеї ООН.

До цього про можливу зустріч президентів України та США до кінця вересня повідомляв новопризначений міністр закордонних справ Вадим Пристайко. За словами Пристайка, зустріч лідерів держав може відбутися після 23 вересня.

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