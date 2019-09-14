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У Конституцію не будуть вносити ніяких особливих статусів, - Пристайко

Новини » Політика    14.09.2019 - 17:51
У Конституцію не будуть вносити ніяких особливих статусів, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Про це він заявив у ході спільної прес-конференції з Куртом Волкером

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевнив, що внесення у Конституцію України змін щодо особливого статусу Донбасу не буде. Про це він сказав в ході спільної прес-конференції з спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером.

"Ми не вносимо у Конституцію ніяких особливих статусів", - заявив глава МЗС.

Міністр підкреслив, що, згідно з мінськими домовленостями, будь-які питання, пов'язані з особливим порядком самоврядування в ОРДЛО, проходять у нерозривному зв'язку із загальноукраїнською реформою - децентралізацією.

"Це наша реформа і ми її робимо для себе", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, в ході розмови президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним через загострення на Донбасі, коли загинули четверо українських військовослужбовців, Путін зажадав закріпити особливий статус Донбасу.

Як писало РБК-Україна раніше, в жовтні 2018 року Верховна рада 8 скликання продовжила дію закону про особливий статус Донбасу. Підкреслимо, дію закону нардепи продовжили до 31 грудня 2019 року включно. Дія документа повинна була закінчитися 10 жовтня 2018 року. Це рішення привітали в Сполучених Штатах Америки і Європейському союзі.

Додамо також, у Раді попереднього скликання відзначали, що продовження закону про особливий статус Донбасу потрібен для продовження санкцій проти Російської Федерації.

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