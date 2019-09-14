Віце-прем'єр розповів про перспективи 5G в Україні

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За його словами, впровадження 5G в Україні вже сьогодні нереально і недоцільно

В Україні впровадження 5G недоцільно, так як первинною метою є завершення впровадження 3G і 4G в найближчі рік-два. Про це заявив віце-прем'єр - міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров на 16-й конференції YES у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

"Щоб дійти до питання 5G, треба багато полагодити того, що у нас зламано. Жодна людина в країні не розуміє, яке у нас реальне проникнення інтернету в регіони. Ми дуже хочемо відремонтувати це в найближчі кілька місяців", - сказав він.

За його словами, метою на сьогоднішній день є доступ усіх населених пунктів України до широкосмугового інтернету протягом трьох років.

Також віце-прем'єр заявив, що повноцінне впровадження 3G і 4G також вимагає додаткового часу та зусиль, так як до сих пір в Україні багато «білих» або "чорних" плям без цього зв'язку.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що мобільні оператори "Київстар", Vodafone і lifecell домовилися розширити покриття 4G в Україні.

Додамо, що в липні заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук заявив, що протягом року зв'язок четвертого покоління (4G) повинна охопити всю територію України.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ. В Офісі також зазначили, що 4G впроваджена і працює майже в кожному обласному центрі.