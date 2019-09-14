Волкер: Вашингтон цілком підтримує нормандський формат переговорів

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер наголосив, що проблема не у форматі, а в позиції РФ

Сполучені Штати Америки цілком підтримують проведення переговорів між Україною та Росією у нормандському форматі. Про це заявив спецпредставник США Курт Волкер на спільній прес-конференції з главою МЗС Вадимом Пристайком.

За словами Волкера, Вашингтон повністю підтримує нормандський формат переговорів. Він наголосив, що проблема не у нормандському форматі, а у позиції Росії щодо конфлікту на Донбасі.

"Проблема не у форматі переговорів, а в позиції Росії щодо конфлікту. Ми надаємо повну підтримку нормандському формату", - заявив спецпредставник.

Нагадаємо, раніше Курт Волкер анонсував зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим щодо ситуації на Донбасі. Волкер зазначив, що вже декілька тижнів веде переговори з російською стороною щодо часу зустрічі. Однак спецпредставник сподівається, що зустріч відбудеться найближчим часом.

Також РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відповів на заяву представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми про можливе підштовхування України до російського сценарію з боку Німеччини та Франції під час нормандської зустрічі. Пристайко зазначив, що не вважає таку ситуацію можливою.