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Зеленський хоче розвести сили на всіх ділянках Донбасу, - Пристайко

Новини » Політика    14.09.2019 - 18:57
Зеленський хоче розвести сили на всіх ділянках Донбасу, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Київ планує розвести сили вздовж всієї лінії розмежування

Президент України Володимир Зеленський планує здійснити розведення сил та засобів вздовж всієї лінії розмежування на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час прес-конференції з спецпредставником США Куртом Волкером.

За словами Пристайка, Київ розраховує на прогрес у переговорах щодо ситуації на Донбасі. Він додав, що в разі прогресу Зеленський планує здійснити розведення військ на всій лінії розмежування на Донбасі.

"Шостий рік ведемо переговори, щоб війна пішла з нашої землі. Ми розраховуємо, що цього разу прогрес буде зміцнений і ми зможемо рухатися далі. Ми завершили розведення сил в Станиці Луганській, президент Зеленський хоче розвести сили вздовж всієї лінії зіткнення", - заявив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський анонсував нове розведення сил та засобів на Донбасі. Глава держави розповів, що в найближчі тижні відбудеться розведеня сил у Петровському і Золотому.

Як писало РБК-Україна, в Росії заявили, що вимагатимуть укладення письмових угод під час зустрічі в нормандському форматі. Зокрема, російська сторона вимагає прописати в угодах розведення сил у Станиці Луганській, Золотому і Петровському.

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Новини України Володимир ЗеленськийДонбаснормандский форматВадим Пристайко
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