Украина под атакой россиян и Путин ввел военное положение в оккупации: новости за 19 октября

Война России против Украины: последние новости

Украина снова оказалась под атакой российских военных

Во второй половине дня Российская Федерация снова атаковала Украину ракетами и дронами-камикадзе. Слышны взрывы в Киеве и других регионах, есть информация о прилетах.

По словам главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, в результате работы ПВО есть сбитые воздушные цели, среди которых и дроны Shahed.

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что оккупанты ударили ракетами и по его региону, а также предупредил о работе ПВО.

Над Черниговской областью украинские силы противовоздушной обороны уничтожили как минимум две российские ракеты. По данным оперативного командования "Север", это произошло в районе населенного пункта Кипти в нескольких десятках километров от Киева.

Путин ввел военное положение в оккупированных регионах Украины

Президент России Владимир Путин во время заседания Совбеза РФ объявил, что в оккупированных регионах Украины вводится военное положение.

Согласно тексту указа, военное положение вводится с 20 октября во временно оккупированных Россией регионах Украины: в так называемых ДНР и ЛНР, а также в районах Запорожской и Херсонской областей, контролируемых российскими войсками.

Отопительный сезон в Киеве начнется завтра

Завтра, 20 октября, в Киеве начнется отопительный сезон . Все здания по технологическому графику начнут подключать к системе теплоснабжения.

Перед отопительным сезоном город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы. Решение о старте отопительного сезона принято, исходя прежде всего из погодных условий.

Греция начала поставлять боевые машины пехоты Украине

Греция приступила к поставкам боевых машин пехоты (БМП-1) для Украины.

"Не буду скрывать, особенно ценим вооружение, которое Греция передает Украине, чтобы мы могли защищать нашу землю. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в наше войско и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Зеленский назначил новых послов Словакии и Марокко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов Украины в Словакии и Марокко.

Да, Мирослав Кастран стал послом Украины в Словакии. Указ о назначении датирован 18 октября. Аналогичным документом в этот же день Зеленский назначил Сергея Саенко послом Украины в Королевстве Марокко.

Выборы в США не повлияют на уровень поддержки Украины

Результаты парламентских выборов в США, которые пройдут 8 ноября 2022 года, не повлияют на уровень военной и финансовой поддержки Украины.

"Мы уже предоставили Украине военную помощь на 17 млрд долларов, чтобы она могла не только защитить себя, но и отвоевать некоторые территории. И мы будем продолжать движение в этом направлении", - отметил официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Украинский народ в лице Зеленского стал лауреатом Сахаровой премии

Украинский народ стал лауреатом премии Сахарова. Награда вручается ежегодно Европейским парламентом.

Премию Сахарова вручили украинскому народу в лице президента Владимира Зеленского.

"Они отстаивают то, во что верят. Борются за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство права. Рискуют жизнью ради нас. Нет никого достойнее. Поздравляем мужественный народ Украины", - заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола.

Послы ЕС согласовали санкции против Ирана из-за передачи дронов России

В среду, 19 октября, послы стран-членов Евросоюза одобрили санкции против Ирана из-за его поставок дронов-камикадзе для РФ, которыми атакуют Украину.

Дальнейшее решение в письменной форме планируется утвердить по письменной процедуре с последующей публикацией в четверг, 20 октября.

Как отмечает Bloomberg, согласно документу о санкциях, ограничения вводят против компании Shahed Aviation Industries, занимавшейся проектированием и разработкой иранского БПЛА Shahed-136.

У Зеленского объявили о завтрашних отключениях света по всей Украине

Завтра, 20 октября 2022 года, по всей Украине вводятся ограничения на электроснабжение. Если население не минимизирует потребление, то возможны веерные отключения.

"Завтра 20.10.2022 по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии. Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики. Прошу отнестись к этому серьезно", - отметил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Прогноз погоды на сегодня.

В Украине в четверг 20 октября ожидается похолодание, в некоторых областях пройдет мокрый снег.

В четверг синоптики прогнозируют небольшой дождь в восточной части страны. Ночью в северных областях и в Карпатах местами ожидается мокрый снег. Только в Одесской, Николаевской и западных областях без осадков.

Согласно прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Украине будет колебаться от 5 до 10 градусов выше нуля. В Закарпатье - до +12, а в южной части страны дневная температура повысится до +9...+14 градусов.

Ночью колонка термометра покажет от 0 до +5, в южной части +4...+9.