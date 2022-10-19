Россияне в Запорожской области хотят забрать жилье выехавших из оккупации людей, - Генштаб

Россияне хотят забрать жилье у тех жителей Запорожской области, которые покинули регион и уехали из оккупации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

По информации Генштаба, мероприятия проводятся в целях поиска и отчуждения жилья местных жителей, выехавших за пределы захваченных территорий.

"Оккупационное руководство временно захваченной территории Запорожской области организовало проведение так называемой инвентаризации жилищного фонда и "перепись" населения", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее ВСУ нанесли точечные удары по позициям россиян под Запорожьем.

Также российские оккупанты ночью среды, 19 октября, произвели обстрел Орехова Запорожской области, который длился 7 часов подряд.

Ранее стало известно, что мобилизация в РФ продолжается, несмотря на проблемы с материальным обеспечением. Уже зафиксированы случаи, которые россияне на оккупированных территориях Украины одевают в гражданское.

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