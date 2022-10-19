У Зеленского объявили о завтрашних отключениях света по всей Украине
Завтра, 20 октября 2022 года, по всей Украине вводятся ограничения на электроснабжение. Если население не минимизирует потребление, то возможны веерные отключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
"Завтра 20.10.2022 по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии. Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики. Прошу отнестись к этому серьезно", - отметил он.
По его словам, с 07:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией.
"Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. Также, с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения. Это вынужденные шаги. Потому все вместе работаем на своем фронте!", - добавил Тимошенко.
Напомним, ранее советник министра энергетики Украины Александр Харченко заявил, что в результате российских атак около 40% энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей серьезно повреждены. Поэтому в ближайшие дни возможны отключения света.
В некоторых городах уже призвали жителей на этот случай запастись едой и водой.
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