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У Зеленского объявили о завтрашних отключениях света по всей Украине

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Киев, Среда 19 октября 2022 21:35
У Зеленского объявили о завтрашних отключениях света по всей Украине Фото: замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко (president.gov.ua)
Автор: Юлия Бойко

Завтра, 20 октября 2022 года, по всей Украине вводятся ограничения на электроснабжение. Если население не минимизирует потребление, то возможны веерные отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Завтра 20.10.2022 по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии. Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики. Прошу отнестись к этому серьезно", - отметил он.

По его словам, с 07:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

"Это касается жителей всех областей страны. Если этого не сделать, следует готовиться к временным отключениям. Также, с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения. Это вынужденные шаги. Потому все вместе работаем на своем фронте!", - добавил Тимошенко.

Напомним, ранее советник министра энергетики Украины Александр Харченко заявил, что в результате российских атак около 40% энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей серьезно повреждены. Поэтому в ближайшие дни возможны отключения света.

В некоторых городах уже призвали жителей на этот случай запастись едой и водой.

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