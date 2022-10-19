ВСУ "приземлили" боевой вертолет оккупантов в Херсонской области

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу воздушного командования "Юг".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно наши военные также уничтожили еще один российский штурмовик Су-25.

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