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В лесу Киевской области обнаружили российский дрон-разведчик (фото, видео)

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Киев, Среда 19 октября 2022 11:01
В лесу Киевской области обнаружили российский дрон-разведчик (фото, видео) Фото: в лесу Киевской области обнаружили российский "Орлан 10" (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

В Вышгородском районе Киевской области местный житель обнаружил российский беспилотник "Орлан 10". Он сразу позвонил в полицию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

"Вражеский дрон-разведчик изъяли наши полицейские в Вышгородском районе", - рассказал он.

По его словам, беспилотник обнаружил местный житель в лесной зоне.

"Что именно снимал этот летательный аппарат типа "Орлан 10" будут определять соответствующие силовые структуры", - добавил Небытов.

Как сообщалось, во время атаки Киева в понедельник, 17 октября, один из дронов-камикадзе был сбит на подлете в город. Полицейские показали обломки "шахеда", сбитого в Киевской области.

Также пиротехники и водолазы изъяли боевую часть сбитой вражеской ракеты из водоема в Обуховском районе Киевской области.

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Киевская область
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