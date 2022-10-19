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ВСУ уничтожили уже более 66 тысяч оккупантов, - Генштаб

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Украина, Среда 19 октября 2022 09:17
ВСУ уничтожили уже более 66 тысяч оккупантов, - Генштаб Фото: Генштаб назвал обновленные потери России в Украине за сутки (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро среды, 19 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 430 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 66280 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.10 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 66280 (+430);
  • танков - 2554 (+6);
  • боевых бронированных машин - 5235 (+16);
  • артиллерийских систем - 1637 (+15);
  • РСЗО - 372 (+0);
  • средства ПВО - 189 (+1);
  • самолетов - 269 (+1);
  • вертолетов - 242 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1286 (+10);
  • крылатые ракеты - 323 (+5);
  • корабли/катера - 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3999 (+14);
  • специальная техника - 146 (+2).

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