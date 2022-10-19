ВСУ уничтожили уже более 66 тысяч оккупантов, - Генштаб

Фото: Генштаб назвал обновленные потери России в Украине за сутки (GettyImages)

По данным на утро среды, 19 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 430 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 66280 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.10 ориентировочно составили: личного состава - около 66280 (+430);

танков - 2554 (+6);

боевых бронированных машин - 5235 (+16);

артиллерийских систем - 1637 (+15);

РСЗО - 372 (+0);

средства ПВО - 189 (+1);

самолетов - 269 (+1);

вертолетов - 242 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1286 (+10);

крылатые ракеты - 323 (+5);

корабли/катера - 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3999 (+14);

специальная техника - 146 (+2).