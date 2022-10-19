ВСУ уничтожили уже более 66 тысяч оккупантов, - Генштаб
Фото: Генштаб назвал обновленные потери России в Украине за сутки (GettyImages)
По данным на утро среды, 19 октября, украинские военные ликвидировали за сутки 430 российских солдат. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 66280 военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Краматорском направлениях.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.10 ориентировочно составили:
- личного состава - около 66280 (+430);
- танков - 2554 (+6);
- боевых бронированных машин - 5235 (+16);
- артиллерийских систем - 1637 (+15);
- РСЗО - 372 (+0);
- средства ПВО - 189 (+1);
- самолетов - 269 (+1);
- вертолетов - 242 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1286 (+10);
- крылатые ракеты - 323 (+5);
- корабли/катера - 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3999 (+14);
- специальная техника - 146 (+2).
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