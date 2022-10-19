ua ru
Ср, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Отопительный сезон в Киеве начнется завтра

Новина українською →
Киев, Среда 19 октября 2022 15:59
Отопительный сезон в Киеве начнется завтра Фото: отопительный сезон в Киеве начнется завтра (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Завтра, 20 октября, в Киеве начнется отопительный сезон. Все здания по технологическому графику начнут подключать к системе теплоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Перед отопительным сезоном город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы. Решение о старте отопительного сезона принято исходя, прежде всего, из погодных условий.

Также важным фактором для начала отопительного сезона является необходимость экономить электроэнергию, чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения.

Ранее мы писали, что жилищный фонд в неприфронтовых громадах Украины готов к отопительному сезону почти на 100%.

Также сообщалось, что минимально допустимая температура в квартирах во время предстоящего отопительного сезона составит 16 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Виталий Кличко Отопительный сезон
NEWS
Украина под атакой. Новая волна взрывов в Киеве и регионах: что известно
Украина под атакой. Новая волна взрывов в Киеве и регионах: что известно
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет