Отопительный сезон в Киеве начнется завтра

Завтра, 20 октября, в Киеве начнется отопительный сезон. Все здания по технологическому графику начнут подключать к системе теплоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Перед отопительным сезоном город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы. Решение о старте отопительного сезона принято исходя, прежде всего, из погодных условий. Также важным фактором для начала отопительного сезона является необходимость экономить электроэнергию, чтобы киевляне не включали электрообогреватели и кондиционеры и не перегружали систему электроснабжения.