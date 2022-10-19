ВСУ атаковали шесть районов сосредоточения россиян и уничтожили один мост, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Им удалось атаковать шесть районов сосредоточения вооружения и военной техники и уничтожить один мост.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Генерального штаба ВСУ.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны по отдельным направлениям, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет инженерное оборудование оборонных позиций и рубежей по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения.

В течение суток противник нанес четыре ракетных и одиннадцать авиационных ударов, совершил более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Враг в очередной раз нанес массированный удар крылатыми ракетами и иранскими ударными БПЛА по гражданской инфраструктуре в Киевской Черниговской, Винницкой, Ивано-Франковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях. Ночью оккупанты также атаковали Умань Черкасской области и Коблево Николаевской области пятью беспилотными летательными аппаратами иранского производства "Shahed-136". Все они успешно сбиты силами обороны Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины. В течение дня противник задействовал девять ударных БПЛА "Shahed-136" с территории Беларуси. Восемь из них сбиты.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии, в пределах населенных пунктов Гай и Хреновка Черниговской области;

на Слобожанском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Терны, Красное, Огурцово, Стрелка и Домашнее;

на Купянском направлении - из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Двуречная, Каменка и Кисловка;

на Лиманском направлении - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Грековка, Гряниковка, Надежда, Новоегоровка, Заречное, Серебрянка, Терны, Торское и Ямполевка;

на Бахмутском направлении - из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Майорск, Нью-Йорк, Опросное, Раздолевка, Соледар, Спорное и Яковлевка;

на Авдеевском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Бердичи, Первомайское, Карловка, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах более 45 населенных пунктов вдоль всей линии столкновения.

Авиация сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре крылатых ракеты, один вертолет Ка-52 и тринадцать БПЛА "Shahed-136".

Воины ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию РЭС, один мост и одну понтонную переправу противника.