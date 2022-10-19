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Зеленский назначил новых послов Словакии и Марокко

Новина українською →
Украина, Среда 19 октября 2022 10:00
Зеленский назначил новых послов Словакии и Марокко Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых послов Украины в Словакии и Марокко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы, опубликованные на сайте президента.

Так, Мирослав Кастран стал послом Украины в Словакии. Указ о его назначении датирован 18 октября. Аналогичным документом в этот же день Зеленский назначил Сергея Саенко послом Украины в Королевстве Марокко.

Как сообщалось, Владимир Зеленский снял с должности посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Произошло это после некорректного высказывания последнего о войне в Украине, которое осложнило отношения Казахстана с Россией. В Кремле потребовали у Астаны выслать украинского посла. Но Казахстан ответил на требование отказом, попросив, в свою очередь, Украину сменить его.

Также Украина приняла решение лишить посла Ирана аккредитации из-за поставок дронов России. А 18 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

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