Оккупанты строят укрепления под Луганском. РосСМИ показали бесполезность "линии Пригожина"

Наемники ЧВК "Вагнера" в октябре начали строительство оборонительной линии в Луганской области. Но даже в России признают бесполезность так называемой "линии Пригожина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, опубликованное российским изданием " Медуза ".

По задумке оккупантов, как пишут авторы, оборонительная линия протянется на десятки километров и якобы должна прикрыть подходы к захваченным Лисичанску и Луганску.

"Для строительства используют разработанные в СССР быстроходные траншейные машины БТМ-3, которые много лет хранились на складах Минобороны РФ", - пишет издание.

При этом журналисты указывают, что, судя по опыту Второй мировой войны, "вложения в строительство таких линий обороны в большинстве случаев не оправданы", поскольку "их можно прорвать на узком участке или обойти".