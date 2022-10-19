Уничтожили оккупантов под Запорожьем: ССО показали видео с поля боя

Украинским военным удалось из беспилотника атаковать позиции россиян в Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Сил специальных операций ВС Украины.

"Укропов х..ва гора, они кишат" - так на запорожском направлении россияне жалуются друг другу. На видео можно увидеть попадание из беспилотника по позициям российских оккупантов на Запорожском направлении.