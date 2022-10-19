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Греция начала поставлять боевые машины пехоты Украине, - Кулеба

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Киев, Среда 19 октября 2022 15:16
Греция начала поставлять боевые машины пехоты Украине, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Греция начала поставки боевых машин пехоты (БМП-1) для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

"Не буду скрывать, особенно ценим вооружения, которые Греция передает Украине, чтобы мы могли защищать нашу землю. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут к нашему войску и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны", - отметил он.

Кулеба также выразил благодарность греческой стороне за эту помощь. По его словам, она также рассматривает украинский запрос на поставки средств противовоздушной обороны.

Напомним, в прошлом месяце сообщалось о том, что Греция передаст Украине 40 советских боевых машин пехоты. Поставки предусмотрены в рамках кругового обмена с Германией, которая поставит Греции столько же немецких Marder.

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