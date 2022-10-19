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Послы ЕС согласовали санкции против Ирана из-за передачи дронов России, - СМИ

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Среда 19 октября 2022 19:33
Послы ЕС согласовали санкции против Ирана из-за передачи дронов России, - СМИ Фото: послы ЕС согласовали санкции против Ирана из-за передачи дронов России (defence-ua.com)
Автор: Иван Носальский

В среду, 19 октября, послы стран-членов Евросоюза одобрили санкции против Ирана из-за его поставок дронов-камикадзе для РФ, которыми атакуют Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Дальнейшее решение в письменной форме планируют утвердить по письменной процедуре с последующей публикацией в четверг, 20 октября.

Как отмечает Bloomberg, согласно документу о санкциях, ограничения вводят против компании Shahed Aviation Industries, которая занималась проектированием и разработкой иранского БПЛА Shahed-136.

В санкционный список также были включены три старших генерала, которые занимают высокие руководящие должности и имеют непосредственное отношение к иранской программе БПЛА и ее сотрудничеству с Россией.

В издании добавляют, что ЕС также планирует ввести санкции против двух человек и двух организаций, связанные с российским вторжением.

Напомним, в Иране уже не один раз заявляли, что не совершали поставок своих беспилотников-камикадзе Shahed-136 в Россию.

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