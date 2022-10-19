Выборы в США не повлияют на уровень поддержки Украины, - Кирби

Результаты парламентских выборов в США, которые пройдут 8 ноября 2022 года, не повлияют на уровень военной и финансовой поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью официального представителя Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби для CBS News .

По его словам, будет сделано все возможное, чтобы поддержка Украины оставалась максимальной.

"Мы уже предоставили Украине военную помощь на 17 млрд долларов, чтобы она могла не только защитить себя, но и отвоевать некоторые территории. И мы будем продолжать движение в этом направлении", - отметил он.

Кроме того, Кирби подтвердил позицию президента США Джо Байдена, что Вашингтон будет помогать Украине в войне против России столько, сколько потребуется. Представитель Белого дома также прокомментировал заявление республиканцев о сокращении помощи для Украины, если они победят на выборах.

"Это вопрос не защиты Киева или, скажем, Славянска - это вопрос всей европейской структуры безопасности, существенно изменившейся за последние восемь месяцев. Эти восемь месяцев обе палаты американского парламента были объединены в поддержке наших усилий, я уверен, что нам удастся сохранить поддержку Украины в Конгрессе и в дальнейшем", - добавил Кирби.