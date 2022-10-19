Мокрый снег завтра накроет часть Украины: где ждать непогоды

В Украине в четверг, 20 октября, ожидается похолодание, в некоторых областях пройдет мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

И так, в четверг синоптики прогнозируют небольшой дождь в восточной части страны. При этом ночью в северных областях и в Карпатах местами ожидается мокрый снег. Лишь в Одесской, Николаевской и западных областях без осадков.

Согласно прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Украине будет колебаться от 5 до 10 градусов выше нуля. В Закарпатье - до +12, а в южной части страны дневная температура повысится до +9...+14 градусов.

Ночью столбик термометра покажет от 0 до +5, в южной части +4...+9.