Путин ввел военное положение в оккупированных регионах Украины
Президент России Владимир Путин во время заседания Совбеза РФ объявил, что в оккупированных регионах Украины вводится военное положение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Согласно тексту указа, военное положение вводится с 20 октября во временно оккупированных Россией регионах Украины: в так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также в районах Запорожской и Херсонской областях, которые контролируются российскими войсками.
Какие ограничения вводит военное положение
Согласно указу Путина, на временно оккупированных территориях Украины вводятся:
- запрет на выезд граждан;
- эвакуация объектов хозяйственного, социального и культурного назначения, а также временное отселение жителей в безопасные районы;
- введение особого режима въезда и выезда на территорию, а также ограничение свободы передвижения по ней;
- привлечение граждан к выполнению работ для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановление объектов экономики;
- извлечение необходимого для нужд обороны имущества у организаций и граждан с последующей выплатой государством его стоимости;
- введение военной цензуры в сфере коммуникаций, а также контроля за телефонными переговорами;
Кроме того, Путин ввел в ряде регионов России средний уровень реагирования - это временно оккупированный Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.
Также указом президента России во временно оккупированных регионах Украины вводится территориальная оборона.
Ранее мы писали, что Москва стала одним из первых российских регионов, который решил остановить мобилизацию до завершения ее сроков. Причина - четкий антипутинский тренд в настроениях москвичей.
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