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Сырский назвал один из главных приоритетов для армии

Украина, Пятница 05 июля 2024 09:31
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Сырский назвал один из главных приоритетов для армии Фото: Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Дроны являются одним из приоритетов для армии, поскольку в реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook .

Сырский сообщил, что провел очередную рабочую встречу с участием самых успешных командиров боевых подразделений БПЛА – Мадяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дима, Чарли, Гуру, К-2 и других.

Как отметил Сырский, "наша задача – технологически быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них"

По его словам, важнейшей задачей технологий и инноваций является сохранение жизни наших военных.

"Беспилотные системы - одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят каждый день и мы не имеем права отставать ни на шаг. Есть четкий план действий", - написал Сырский.

Напомним, в конце июня президент Владимир Зеленский подписал указ, которым утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о создании сил беспилотных систем в Украине.

Возглавил Силы беспилотных систем ВСУ полковник Вадим Сухаревский. Подробнее о нем – в материале РБК-Украина.

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