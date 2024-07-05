Сырский назвал один из главных приоритетов для армии

Дроны являются одним из приоритетов для армии, поскольку в реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook .

Сырский сообщил, что провел очередную рабочую встречу с участием самых успешных командиров боевых подразделений БПЛА – Мадяра, Ахиллеса, Фармацевта, Флинта, Дима, Чарли, Гуру, К-2 и других.

Как отметил Сырский, "наша задача – технологически быть на шаг впереди врага как в поражении дронами, так и в защите от них"

По его словам, важнейшей задачей технологий и инноваций является сохранение жизни наших военных.

"Беспилотные системы - одна из самых динамичных сфер, где изменения происходят каждый день и мы не имеем права отставать ни на шаг. Есть четкий план действий", - написал Сырский.