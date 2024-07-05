ua en ru
Пт, 05 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский заинтриговал заявлением об усилении ПВО от США

Украина, Пятница 05 июля 2024 19:37
UA EN RU
Зеленский заинтриговал заявлением об усилении ПВО от США Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский заинтриговал заявлением, что США сделали еще один шаг для укрепления противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента.

"Я благодарю Германию за Patriot, который уже в Украине. Сильная новость. И еще одна сильная новость: спасибо Соединенным Штатам за еще один шаг для укрепления нашей ПВО, наших Patriot. Работаем дальше, и будут обязательно новые решения", - заявил Зеленский под время вечернего обращения.

В то же время, на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей президент также отмечал помощь от Штатов.

"Между нами, без деталей, но еще сегодня мы уже получили усиление отдельно от США. Также хочу поблагодарить. Усиление уже произошло", - заявил он.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что перед саммитом НАТО могут быть новости об усилении украинской противовоздушной обороны.

Похожую информацию сообщало и издание Reuters. Тогда со ссылкой на источник в Госдепе США издание заявило, что "хорошие новости" по ПВО для Украины могут быть озвучены во время саммита Альянса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Война России против Украины
NEWS
Зеленский заинтриговал заявлением об усилении ПВО от США
Зеленский заинтриговал заявлением об усилении ПВО от США
DAILY
Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция