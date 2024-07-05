Зеленский заинтриговал заявлением об усилении ПВО от США
Украинский президент Владимир Зеленский заинтриговал заявлением, что США сделали еще один шаг для укрепления противовоздушной обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента.
"Я благодарю Германию за Patriot, который уже в Украине. Сильная новость. И еще одна сильная новость: спасибо Соединенным Штатам за еще один шаг для укрепления нашей ПВО, наших Patriot. Работаем дальше, и будут обязательно новые решения", - заявил Зеленский под время вечернего обращения.
В то же время, на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей президент также отмечал помощь от Штатов.
"Между нами, без деталей, но еще сегодня мы уже получили усиление отдельно от США. Также хочу поблагодарить. Усиление уже произошло", - заявил он.
Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что перед саммитом НАТО могут быть новости об усилении украинской противовоздушной обороны.
Похожую информацию сообщало и издание Reuters. Тогда со ссылкой на источник в Госдепе США издание заявило, что "хорошие новости" по ПВО для Украины могут быть озвучены во время саммита Альянса.
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