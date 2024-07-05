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Латвия поставит Украине еще 2500 боевых дронов

Пятница 05 июля 2024 14:05
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Латвия поставит Украине еще 2500 боевых дронов Фото: министр обороны Латвии Андрис Спрудс (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Латвия передаст Украине еще одну партию беспилотников в июле. В Украину будет поставлено более 2500 боевых дронов различных типов и характеристик на сумму 4 миллиона евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Латвии.

Первая партия из 300 беспилотников будет доставлена в ближайшие дни.

"Коалиция беспилотников набирает обороты. Следующей партией в Украину будет отправлено более 2 500 беспилотников, произведенных семью латвийскими компаниями. Вместе с участниками коалиции беспилотников мы постоянно работаем над тем, чтобы поставлять в Украину боевые дроны различной мощности в соответствии с текущими потребностями и требованиями испытаний украинской армии", - сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

В этом году Министерство обороны Латвии выделило на коалицию беспилотников 20 млн евро, из которых более 10 млн евро предназначены для закупки беспилотников у латвийской оборонной промышленности.

В настоящее время в Международную коалицию беспилотников входят 14 стран - Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Германия, Дания, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания, Франция, Швеция и Эстония.

Коалиция дронов

В ответ на российскую агрессию страны мира объединяют усилия, чтобы помочь Украине. Одним из ключевых шагов в этом направлении стало создание коалиции дронов. Эта инициатива направлена на закупку дронов для украинской армии.

Как подчеркнула заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, украинская сторона налаживает тесное сотрудничество с союзниками, предоставляя им ценные данные, полученные в ходе испытаний БПЛА в реальных боевых условиях.

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