Латвия поставит Украине еще 2500 боевых дронов

Латвия передаст Украине еще одну партию беспилотников в июле. В Украину будет поставлено более 2500 боевых дронов различных типов и характеристик на сумму 4 миллиона евро.

Первая партия из 300 беспилотников будет доставлена в ближайшие дни.

"Коалиция беспилотников набирает обороты. Следующей партией в Украину будет отправлено более 2 500 беспилотников, произведенных семью латвийскими компаниями. Вместе с участниками коалиции беспилотников мы постоянно работаем над тем, чтобы поставлять в Украину боевые дроны различной мощности в соответствии с текущими потребностями и требованиями испытаний украинской армии", - сказал министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

В этом году Министерство обороны Латвии выделило на коалицию беспилотников 20 млн евро, из которых более 10 млн евро предназначены для закупки беспилотников у латвийской оборонной промышленности.

В настоящее время в Международную коалицию беспилотников входят 14 стран - Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Германия, Дания, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания, Франция, Швеция и Эстония.