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Основной кандидат в премьеры Британии пообещал продолжать помощь Украине

Лондон, Четверг 13 июня 2024 15:42
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Основной кандидат в премьеры Британии пообещал продолжать помощь Украине Фото: Кир Стармер, лидер лейбористов в Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, который является главным кандидатом на должность премьер-министра Британии, заверил, что он будет продолжать помощь Украине в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"С лейбористами военная, финансовая, дипломатическая и политическая поддержка Украины со стороны Великобритании останется непоколебимой", - подчеркнул Стармер в манифесте оппозиционной Лейбористской партии.

Он также добавил, что лейбористы продолжат поддерживать создание спецтрибунала за преступление агрессии, чтобы привлечь путинскую Россию к ответственности.

По словам Стармера, его партия поддерживает конфискацию активов страны-агрессора и их использование для помощи Украине.

"И мы будем играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО", - добавил лидер Лейбористов в манифесте.

Выборы в Британии

Напомним, 4 июля в Британии пройдут досрочные парламентские выборы. 22 мая их назначил премьер Риши Сунак. Основная конкуренция между консерваторами и лейбористами.

Согласно соцопросам, лейбористы должны выиграть на выборах со значительным преимуществом. А их лидер, Кир Стармер, должен стать премьер-министром вместо Риши Сунака.

К слову, 11 мая Британия анонсировала передачу Украине крупнейшего пакета военной помощи, в который вошло вооружение на 500 млн фунтов стерлингов.

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