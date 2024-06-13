Основной кандидат в премьеры Британии пообещал продолжать помощь Украине

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер, который является главным кандидатом на должность премьер-министра Британии, заверил, что он будет продолжать помощь Украине в войне с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"С лейбористами военная, финансовая, дипломатическая и политическая поддержка Украины со стороны Великобритании останется непоколебимой", - подчеркнул Стармер в манифесте оппозиционной Лейбористской партии.

Он также добавил, что лейбористы продолжат поддерживать создание спецтрибунала за преступление агрессии, чтобы привлечь путинскую Россию к ответственности.

По словам Стармера, его партия поддерживает конфискацию активов страны-агрессора и их использование для помощи Украине.

"И мы будем играть ведущую роль в предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО", - добавил лидер Лейбористов в манифесте.