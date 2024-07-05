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Россияне начали заряжать подлодки ракетами в Новороссийске, - ВМС

Украина, Пятница 05 июля 2024 15:39
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Россияне начали заряжать подлодки ракетами в Новороссийске, - ВМС Фото: Россия начала доставлять крылатые ракеты подлодками (youtube)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация научилась заправлять подводные лодки крылатыми ракетами. Сейчас загрузка происходит в Новороссийске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Страна, называющая себя "сверхгосударственной", полгода не могла пригнать кран, чтобы загружать ракеты. Основная проблема в разрыве логистики была не в хранении, а в использовании (ракет - ред.)", - пояснил Плетенчук.

Спикер также добавил, что последние несколько атак происходили именно за счет подлодок, которые постоянно базируются в Новороссийске.

Напомним, мы сообщали, что в начале недели Россия вывела в Черное море подлодку с ракетами "Калибр".

Мы также сообщали о том, что, по данным ВМС, Россия теряет военно-морской центр в Крыму. Детальнее можно узнать в материале РБК-Украина.

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