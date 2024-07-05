Россияне начали заряжать подлодки ракетами в Новороссийске, - ВМС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Страна, называющая себя "сверхгосударственной", полгода не могла пригнать кран, чтобы загружать ракеты. Основная проблема в разрыве логистики была не в хранении, а в использовании (ракет - ред.)", - пояснил Плетенчук.

Спикер также добавил, что последние несколько атак происходили именно за счет подлодок, которые постоянно базируются в Новороссийске.