В ВСУ обнародовали карту 10 рекордных по дальности ударов по России
За шесть месяцев 2024 года Силам обороны Украины удалось поразить ряд военных объектов на территории России. Сейчас рекордным по дальности является удар радиолокационной станции "Воронеж-М" в Орске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра стратегических коммуникаций ВСУ.
В СтратКоме подчеркнули, что десятки глубинных ударов происходят системно на протяжении более полугода с применением украинского оружия. Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит каких-либо дополнительных мнимых "красных линий".
Там также отметили, что, постепенно наращивая возможности украинского военно-промышленного комплекса, Силы обороны Украины постоянно увеличивают дальность и эффективность ударов. Разрешение на использование западных систем вооружения расширит возможности защиты Украины и ускорит завершение российско-украинской войны.
Фото: 10 рекордных по дальности ударов по России (t.me/AFUStratCom)
"Место запуска и расстояние до объектов указаны условно. СтратКом ВСУ также не может утверждать, что за каждым из ударов стоят именно Силы обороны Украины, а не партизаны или недовольные своим правительством россияне", - подчеркнули в СтратКоме.
Рекордный по дальности удар по России
Напомним, беспилотник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины 26 мая поразил вражескую загоризонтную радиолокационную станцию "Воронеж-М" в городе Орск Оренбургской области.
Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе.
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