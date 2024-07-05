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В Украину прибыла третья система Patriot от Германии

Пятница 05 июля 2024 12:53
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В Украину прибыла третья система Patriot от Германии Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украину прибыл третий зенитный ракетный комплекс Patriot, о передаче которого ранее сообщали власти Германии.

Об этом посол Германии в Украине Мартин Егер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"В Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет", - заявил он.

Посол добавил, что украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии.

Украина нуждается в системах Patriot

Patriot - мощный зенитно-ракетный комплекс, который может значительно усилить обороноспособность Украины. Он способен сбивать баллистические и крылатые ракеты, а также самолеты, защищая города и критическую инфраструктуру.

20 июня Высший совет обороны Румынии принял решение передать Украине одну систему ПВО Patriot.

Кроме того, министр обороны Нидерландов КайсаОллонгрен анонсировала передачу еще одной системы Patriot.

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