В Украину прибыла третья система Patriot от Германии

В Украину прибыл третий зенитный ракетный комплекс Patriot, о передаче которого ранее сообщали власти Германии.

Об этом посол Германии в Украине Мартин Егер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"В Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет", - заявил он. Посол добавил, что украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии.