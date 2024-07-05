Стармер официально стал новым премьер-министром Британии

Сегодня, 5 июля, лидер лейбористов Кир Стармер официально стал следующим премьер-министром Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Как отмечает издание, Стармер уже получил благословение короля Чарльза III на формирование правительства.

Во время речи возле Даунинг-стрит № 10, новоиспеченный глава британского правительства поблагодарил своего предшественника Риши Сунака и заявил, что "работа изменений начинается немедленно".

Выборы в Британии

В конце мая бывший премьер Британии Риши Сунак распустил парламент и назначил досрочные выборы, которые состоялись уже 4 июля. Основная конкуренция была между консерваторами и лейбористами.

Во время выборов Страмер заверил в том, что будет продолжать помощь Украине в войне с Россией.

Подробнее о том, что изменят для Украины выборы в Великобритании, где победили лейбористы - читайте в материале РБК-Украина.