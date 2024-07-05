Стармер официально стал новым премьер-министром Британии
Сегодня, 5 июля, лидер лейбористов Кир Стармер официально стал следующим премьер-министром Британии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как отмечает издание, Стармер уже получил благословение короля Чарльза III на формирование правительства.
Во время речи возле Даунинг-стрит № 10, новоиспеченный глава британского правительства поблагодарил своего предшественника Риши Сунака и заявил, что "работа изменений начинается немедленно".
Выборы в Британии
В конце мая бывший премьер Британии Риши Сунак распустил парламент и назначил досрочные выборы, которые состоялись уже 4 июля. Основная конкуренция была между консерваторами и лейбористами.
Во время выборов Страмер заверил в том, что будет продолжать помощь Украине в войне с Россией.
Подробнее о том, что изменят для Украины выборы в Великобритании, где победили лейбористы - читайте в материале РБК-Украина.
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