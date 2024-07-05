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Страны НАТО на саммите в США согласуют существенный пакет поддержки Украины, - Столтенберг

Брюссель, Пятница 05 июля 2024 16:16
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Страны НАТО на саммите в США согласуют существенный пакет поддержки Украины, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Поддержка Украины будет "самой неотложной задачей" на саммите НАТО, который состоится на следующей неделе в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Я ожидаю, что главы государств и правительств согласуют значительный пакет для Украины", - сказал Столтенберг.

Он также добавил, что НАТО возьмет на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в сфере безопасности с командованием во главе с трехзвездным генералом и несколькими сотнями персонала, работающих в штаб-квартире НАТО в Германии и на материально-технических узлах в восточной части Альянса.

Генсек отметил, что союзники договорятся о финансовой поддержке для Украины, и что он также ожидает более немедленной военной поддержки Украины, а именно, больше:

  • двусторонних соглашений по безопасности;
  • работы над углубленной военной оперативной совместимостью

Столтенберг добавил, что все эти элементы составляют "мост к членству" в НАТО.

"Украина приближается к НАТО", - подчеркнул он.

Ранее мы писали, что Столтенберг надеется на вступление Украины в НАТО в ближайшие 10 лет.

Саммит НАТО

Напомним, что уже на следующей неделе, а именно 9-11 июля, в Вашингтоне состоится саммит НАТО.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что во время саммита НАТО Украина подпишет еще одно соглашение о безопасности.

Отметим, что РБК-Украина писала о том, что украинцы оценили полезность "безопасных соглашений", подписанных с разными странами мира.

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