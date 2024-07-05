Страны НАТО на саммите в США согласуют существенный пакет поддержки Украины, - Столтенберг

Поддержка Украины будет "самой неотложной задачей" на саммите НАТО, который состоится на следующей неделе в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Я ожидаю, что главы государств и правительств согласуют значительный пакет для Украины", - сказал Столтенберг.

Он также добавил, что НАТО возьмет на себя координацию и предоставление большей части международной помощи в сфере безопасности с командованием во главе с трехзвездным генералом и несколькими сотнями персонала, работающих в штаб-квартире НАТО в Германии и на материально-технических узлах в восточной части Альянса.

Генсек отметил, что союзники договорятся о финансовой поддержке для Украины, и что он также ожидает более немедленной военной поддержки Украины, а именно, больше:

двусторонних соглашений по безопасности;

работы над углубленной военной оперативной совместимостью

Столтенберг добавил, что все эти элементы составляют "мост к членству" в НАТО.