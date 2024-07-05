ВСУ отразили механизированную атаку в Харьковской области, враг давит на Донбассе: карты ISW

Силы обороны Украины отразили механизированную атаку российских оккупантов в Харьковской области. Между тем захватчики продолжают проводить трансграничные рейды в этом районе, также фиксируется продвижение противника вблизи Кременной, Авдеевки и под Донецком.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты продолжают периодические трансграничные рейды на север Харьковской области и, как сообщается, вошли в небольшой пограничный населенный пункт к северо-западу от Харькова.

Представитель Харьковской группировки войск ВСУ полковник Юрий Повх 4 июля заявил, что российская диверсионно-разведывательная группа вошла в село Сотницкий Казачок (непосредственно на границе Харьковско-Белгородской области примерно в 45 км северо-западнее Харькова).

Он также рассказал, что ВСУ все еще пытаются выявить и дать отпор российской группе.

Повх отметил, что войска РФ пытаются создать точки напряженности вдоль международной границы, используя ДРГ.

Это согласуется с оценкой экспертов ISW о том, что российские захватчики совершают периодические трансграничные рейды на север Украины, чтобы отвлечь ВСУ из других критических районов театра боевых действий, говорится в отчете

Так, ранее Госпогранслужба сообщала о небольшом российском рейде в Сотницкий Казачок 26 июня.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ почти "полностью" захватили село и достигают "хорошего прогресса" в этом районе, хотя в ISW пока не наблюдали визуального подтверждения длительного российского присутствия в Сотницком Казачке.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 июля, показывают, как ВСУ отражают российскую усиленную механизированную атаку численностью до взвода к северу от города Харькова, недалеко от Красного.

Это, в частности, является первым визуальным подтверждением, наблюдаемым аналитиками ISW, о механизированной атаке РФ в по меньшей мере взвод в этом районе с момента наступления оккупантов в Харьковской области в середине мая.

На кадрах видно, как 5 российских БТР к западу от Красного предположительно атакуют в направлении Глубокого. Украинские силы уничтожили 3 из 5 бронетехники, а российские захватчики не совершили ни одного подтвержденного продвижения во время штурма.

Геолокационные кадры указывают на то, что войска РФ захватили весь Волчанский агрегатный завод в Волчанске, хотя эти кадры "являются наглядным подтверждением изменения, которое, по оценкам ISW, вероятно произошло в середине июня", говорится в отчете.

На видео с геолокацией, опубликованном 4 июля, видно, как войска РФ действуют в юго-западной части Агрегатного завода, что говорит о том, что они взяли под контроль весь комплекс.

Видео с середины июня показывает российские силы в других местах Агрегатного завода, а украинские военные источники сообщили, что ВСУ "заблокировали" небольшой отряд оккупантов на заводе в конце июня, что свидетельствует о том, что войска РФ удерживали позиции на заводе в течение нескольких недель.

Российские и украинские источники также сообщали о продолжающихся ожесточенных боях в Волчанске 4 июля.

Операция №2 - Луганская область

Войска РФ немного продвинулись вблизи Кременной 4 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 3 июля, показывают, что оккупанты незначительно продвинулись к северо-востоку от Макеевки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 4 июля заявил, что войска РФ вошли на восточную окраину Макеевки и захватили перекресток дорог Макеевка-Невское и Макеевка-Грековка.

3 июля российский военкор заявил, что войска РФ продвинулись на глубину до 500 метров в лесных массивах к югу от Ольшан по направлению к Петропавловке, хотя в ISW не наблюдали визуальных доказательств.

Бои продолжались у Синьковки, Степной Новоселовки и Стельмаховки, вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Тернов и в районе Серебрянского леса 4 июля.

Операция №3 - Донецкая область

Войска РФ 4 июля продолжили наступательные действия на Северском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские оккупанты наступали в районе Верхнекаменского и юго-восточнее Северского в районе Выемки.

Украинский военный подтвердил, что оккупанты захватили крайний восточный район в Часовом Яру 4 июля.

Представитель группировки войск ВСУ "Хортица" подполковник Назар Волошин 4 июля заявил, что Силы обороны отошли из микрорайона "Канал" в городе на подготовленные позиции после того, как удерживать микрорайон стало нецелесообразным.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что оккупанты удерживают позиции к западу от микрорайона "Канала" около разрушенного моста через Северо-Донецкий канал Донбасса по улице Олега Кошевого.

Российские захватчики продолжали наступательные действия в районе Григоровки, Калиновки, Ивановского и Клещиевки.

Сообщается, что 4 июля войска РФ продолжали наступление под Торецком.

3 и 4 июля российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы прорвали украинскую оборону и продвинулись к юго-западным окрестностям Нью-Йорка и почти полностью захватили Юрьевку.

Войска РФ 4 июля продолжали наступательные действия в районе Торецка, Делиевки, Северного и Нью-Йорка.

Российские оккупанты недавно продвинулись к северо-западу от Авдеевки и, как сообщается, преуспели в этом районе 4 июля.

Геолокационные кадры, опубликованные 4 июля, показывают, что захватчики недавно продвинулись юго-западнее Новоалександровки в направлении Лозоватское.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ северо-западнее Авдеевки продвинулись до 1 км в глубину и 700 м в ширину восточнее Прогресса, захватили Сокол и Восток и продвинулись почти на 2 км в направлении Новоселовки Первой.

Однако в ISW заявили, что не обнаружили подтверждения этих российских заявлений.

Российские оккупанты продолжали наступательные действия в районе Калинового, Новоалександровки, Воздвиженки, Прогресса, Лозоватское, Евгеньевки, Новоселовки Первой, возле Уманского, Яснобродовки, Карловки, Невельского и Нетайлово 3 и 4 июля.

Войска РФ продвинулись юго-западнее города Донецка 4 июля. Геолокационные кадры, опубликованные 4 июля, показывают, что оккупанты продвинулись на запад в полях к северу от Победы.

Российский военкор утверждал, что путинские войска продвинулись дальше в северо-западной части Красногоровки, хотя в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

4 июля войска РФ продолжали наступательные операции в районе Красногоровки и Георгиевки, Парасковеевки, Константиновки и Водяного.

Российские захватчики 4 июля продолжили наступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российский блоггер утверждал, что части российского 218-го танкового полка недавно продвинулись к северу от Старомайорского.

3 и 4 июля российские оккупанты продолжали наступательные действия к югу от Великой Новоселки в районе Урожайного и Макаровки.

"Южная ось"

3-4 июля войска РФ продолжали наступление в западной Запорожской области вблизи Работино, Вербового и Щербаков, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска якобы продвинулись на 500 метров возле Щербаков и Нестерянки, и захватили 3 украинские позиции в этом районе.

Сообщается, что СБУ и другие украинские силы нанесли удар по российскому комплексу дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ", который находился в 70 км от линии фронта в неустановленном районе на юге Украины.

Войска РФ 3-4 июля продолжали штурм вблизи Крынок на левом берегу Херсонской области и на островах реки Днепр, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российский "военкор" рассказывал, что войска РФ и ВСУ ведут бои у Антоновского железнодорожного моста к северу от н.п. Олешки.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в ночном своде сообщили, что в течение 4 июня на фронте произошло 130 боевых столкновений.

Также военные отметили, что на Покровском направлении, где сохраняется высокая интенсивность боев, предварительные потери оккупантов составили 234 солдата убитыми и ранеными.

По данным Генштаба, по состоянию на утро 4 июля общие потери росармии в Украине в личном составе выросли до более 547 солдат.