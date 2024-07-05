ua en ru
Пт, 05 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина расширит коридор для торговых судов в Черном море с помощью F-16, - командующий ВМС

Украина, Пятница 05 июля 2024 10:42
UA EN RU
Украина расширит коридор для торговых судов в Черном море с помощью F-16, - командующий ВМС Фото: Алексей Неижпапа (facebook.com/navy.mil.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Поставка Украине истребителей F-16 американского производства, которая, как ожидается, произойдет в ближайшее время, позволит лишить Россию преимущества в небе над Черным морем.

Об этом заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, сообщает РБК-Украина со ссылкой его интервью Reuters.

"F-16 с соответствующим вооружением смогут оттеснить российские военные самолеты. Северо-западная часть Черного моря, особенно коридор для гражданских судов, будет практически на 100% защищена", - сказал он.

По словам Неижпапы, с учетом атак и ударов морских беспилотников российские военные корабли не заходят в северо-западную часть Черного моря на площади почти 25 тысяч кв. км.

Он добавил, что Украина хотела бы расширить свой судоходный коридор, который в настоящее время охватывает только морские перевозки из трех основных одесских портов, включив в него порты Николаев и Херсон, однако это невозможно. Он сослался на контроль России над Кинбурнской косой, которая выступает вдоль этого маршрута.

По его словам, в некоторых районах гражданские суда сопровождаются патрульными катерами, помогающими обеспечивать защиту от мин, а средства ПВО обеспечивают прикрытие как портов, так и коридоров.

Действия Украины в Черном море позволили ей создать и обеспечить собственный судоходный коридор без одобрения России после того, как Москва вышла из военного соглашения об экспорте продовольствия, заключенного при посредничестве ООН в прошлом году.

Среднемесячные мощности морского коридора составляют около 7 млн тонн. По прогнозу НБУ, это позволит аграриям вывезти всю продукцию, предназначенную для экспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Сырский назвал один из главных приоритетов для армии
Сырский назвал один из главных приоритетов для армии
DAILY
Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция